Laura Figueiredo foi esta quarta-feira a um centro de estética e, por não ter com quem a deixar, acabou por fazer-se acompanhar pela filha - a pequena Beatriz, de apenas três anos, fruto da sua relação com o músico Mickael Carreira.

Pronta a sair de casa, a apresentadora de televisão mostrou a menina com a sua própria máscara e viseira. Proteção que acabou por gerar discórdia entre os seguidores de Laura.

Alvo de algumas críticas, esta não tardou em reagir para explicar o seu ponto de vista.

[Beatriz pronta a sair de casa]© Reprodução Instagram / Laura Figueiredo

"Está aqui já toda a gente um bocadinho stressada com este tema. Máscaras e viseiras podem não ser obrigatórias para as crianças, mas é uma opção dos pais e eu enquanto mãe sinto-me melhor, se sei que vou entrar num recinto fechado com a Bia, em levá-la protegida. Mas isto é uma opção minha", realça.

"Não gosto e ela também não adora, mas é uma medida que eu optei por adotar. Uma medida minha enquanto mãe", reforça, por fim.

No caso da viseira usada na ocasião pela pequena Beatriz, Laura acabou ainda por contar que esta foi uma oferta do avô Tony Carreira.

