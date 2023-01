O 'Cristina Talks' em Lisboa contou com a presença de várias caras conhecidas na plateia, entre elas Joana Marques.

A animadora da Renascença 'prometeu' e não faltou ao evento de Cristina Ferreira na Altice Arena, este sábado, 14 de janeiro, tendo publicado uma fotografia nas stories da sua página de Instagram para provar a sua presença.

A partilha não deixou de ter um toque humorístico, com Joana Marques a brincar: "'Joana, vais mesmo ao Cristina Talks?' The assner is of courses yes!"

© Instagram

Por sua vez, Iva Domingues também não faltou ao encontro e mostrou um vídeo da 'casa cheia'. Veja o vídeo da galeria.

Já Cristina Ferreira confessou estar sem palavras. "Não vos consigo dizer muito ainda. Nunca o amor esteve tão presente. 10 mil pessoas. 10 mil. E cada uma no seu caminho", escreveu.

Mas não ficou por aqui e acrescentou depois: "Nunca ninguém conseguirá explicar. Só quem vive. Estou quieta, sentado no sofá, há horas a absorver o que senti e o que vocês sentiram. 'A vida é a sala de espera para a morte' . E como diz o Fred, cada um de nós tem 2 vidas, a segunda começa quando percebes que só tens uma. Obrigada".

