Cristina Ferreira realizou esta quarta-feira, dia 13 de dezembro, o habitual jantar de Natal no qual reúne as pessoas que com ela trabalham.

A apresentadora exibiu nas redes sociais várias imagens deste encontro, mas antes fez notar que este é "o jantar de Natal mais especial de todos".

"Todos os que trabalham comigo. Os que há anos me adivinham e me aturam. Os que se tornaram família ao longo dos anos. Os stories que se seguem são de partilha, companheirismo, amizade e gratidão", escreveu Cristina, antes mesmo de publicar as imagens que lhe disponibilizamos na galeria.

Nas fotografias é possível perceber que o jantar foi preparado pelo chef Vítor Sobral e que contou com a presença de figuras conhecidas como Jorge Frade, namorado de Fanny, Lurdes Guerreiro, João Patrício e André Manso, colegas de Cristina na direção da TVI, entre outras pessoas que acompanham diariamente a apresentadora.

