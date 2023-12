Cristina Mortágua foi dada como morta, esta quarta-feira, dia 20 de dezembro, no seu próprio perfil de Instagram, mas, momentos depois, a informação foi desmentida.

Na conta da ex-modelo brasileira foi publicada uma nota que dizia que Cristina havia "partido para outro plano" e que o velório seria privado. "O espírito dela precisa de descansar, lutou durante toda a madrugada", concluía o texto.

Contactado por diversos jornalistas, o filho de Cristina Mortágua desmentiu a informação e garantiu que a mãe está viva.

No perfil de Cristina permanece ativa a publicação que dá conta da sua morte mas, entretanto, foram publicadas outras sete, nas quais Cristina faz diversos desabafos sobre temas como dinheiro e mercúrio retrógrado. Numa em particular, a ex-modelo desmente a sua morte e confessa estar a passar por "problemas familiares sérios".

"Gente, obrigada pelo carinho e preocupação, não gostaria de causar essa confusão toda, de ficar o dito pelo não dito. Estou a passar por problemas familiares sérios mas infelizmente só quem enxerga a gravidade da coisa sou eu e às vezes eu sucumbo com tanta frieza, injustiça, abuso. Eu gostaria muito de desabafar com um profissional sério e contar todas as violências físicas, psicológicas, religiosas, tudo que eu seguro na unha para tentar resolver da melhor forma possível para todos. Eu não aguento mais guardar e entubar tanta coisa que me faz mal. Eu não aguento mais. Os bonitões posam de anjo e a maluca acabo por ser eu. Estou pronta para falar tudo o que ninguém sabe. Deus me dê sabedoria, calma, paciência e graça", pode ler-se.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

- 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.

