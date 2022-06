"As pessoas conseguem ir longe demais", é desta forma que Cristiana Jesus dá início a um desabafo no qual se mostra profundamente indignada com uma notícia falsa sobre o seu filho, Guilherme, que está a circular no YouTube.

"Chocados: Cláudio Alegre e Cristiana Jesus lamentam a morte do filho", é o título de um vídeo criado por um canal da plataforma.

"Vai haver um processo, vou com isto para a frente, quer dê em alguma coisa, quer não dê. Ninguém tem o direto de fazer isto, ninguém tem o direito de fazer este tipo de notícias", lamenta a antiga concorrente da 'Casa dos Segredos', incrédula por ver o alegado canal de notícias inventar a morte do filho para conseguir visualizações.

"Isto tem de acabar, a justiça em Portugal tem de agir nas redes sociais. E parem de me dizer que tenho de ignorar, de deixar para trás, são coisas graves, são notícias graves e mentiras graves que estão a criar para ganharem visualizações... E ninguém os pune", termina.

Cristiana e o marido, Cláudio Alegre, estiveram esta sexta-feira na Polícia Judiciária para formalizarem uma queixa contra os autores do vídeo em questão.

Importa referir que Guilherme, de dois anos, o único filho do casal, encontra-se bem de saúde.

