Cristina Ferreira brilhou nos últimos dias um look que já tinha sido usado por Diana Chaves, coincidência que volta a repetir-se entre as suas apresentadoras.

Trata-se de um macacão da marca Manoush, que se encontra à venda por 325 euros.

Cristina usou a peça durante um momento de descontração no feriado de quinta-feira, dia 3, depois de Diana Chaves ter usado, no decorrer do mês de maio, a mesma peça na apresentação do programa 'Casa Feliz'.

A qual das apresentadoras este macacão ficou melhor? Espreite a galeria e partilhe connosco a sua opinião.

