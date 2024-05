Cristina Ferreira viajou esta sexta-feira, dia 24 de maio, até Paris. A apresentadora da TVI publicou nas stories da sua página de Instagram uma fotografia captada na capital francesa.

O namorado de Cristina Ferreira, João Monteiro, já tinha mostrado que estava em Paris, mas agora não está sozinho.

A apresentadora aproveitou os dias de folga para ir ter com o companheiro e fez questão de partilhar com os seguidores.

Esta não é a primeira vez que Cristina Ferreira viaja para estar com João Monteiro. Já no fim de semana de 13 de maio também se deslocou até Roma para junto do namorado.

