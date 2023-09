O 'Diário' do 'Big Brother' da próxima quinta-feira, dia 14 de setembro, será especial e contará com Cristina Ferreira.

A apresentadora vai mesmo entrar na 'casa mais vigiada do país' para fazer algo que "nunca existiu em nenhuma" outra edição.

"Quinta-feira tenho uma surpresa. Quinta-feira, às 19h, sou eu que vou estar ali no 'Diário' porque eles vão ser surpreendidos com algo que vai existir neste 'Big Brother' e que nunca existiu em nenhum. Vou ao confessionário falar com alguns deles, porque tenho muita coisa já para perguntar", fez notar Cristina durante a emissão especial 'Regresso Às Aulas' que conduziu ontem, com Cláudio Ramos.

