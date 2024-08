No final do programa 'Dois às 10' desta segunda-feira, 26 de agosto, Cristina Ferreira comentou com Cláudio Ramos que logo a seguir viajaria para o Porto, uma vez que apresentou a gala Liga Portugal Awards 2024, que premeia o futebol em Portugal.

Entretanto, revelou que só ia chegar a Lisboa entre "a meia noite e a uma da manhã".

"É isto que as pessoas não veem, não tomam nota", notou Cláudio.

"Tomam nota das férias que a gente tem, mas daquilo que a gente trabalhar está quieto…", atirou a apresentadora.

Veja o momento.

Leia Também: João Monteiro destaca 'mensagem' deixada por Cristina Ferreira