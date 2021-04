Cristina Ferreira elegeu para a emissão do 'Cristina ComVida' desta quarta-feira, dia 7, um encantador vestido branco que está a fazer sucesso nas redes sociais.

Trata-se de um modelito branco, curto, que se destaca por ser todo bordado, com um folho na zona do peito. A peça, ideal para um dia soalheiro, foi combinada com umas sandálias rasas, com tiras em volta do tornozelo.

Cristina deu a conhecer o look nas redes antes de entrar em direto e o vestido está a fazer furor entre os seguidores.

Também aprova esta escolha da apresentadora?

