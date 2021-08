Cristina Ferreira partilhou nas stories da sua conta de Instagram uma mensagem que recebeu de um seguidor onde este elogia o trabalho de Fanny enquanto apresentadora do 'Somos Portugal', programa de domingo da TVI.

"Obrigada Cristina por acreditar nas pessoas e não acreditar em rótulos. Esta Fanny é qualquer coisa de impressionante, apesar de ser fundamental, um curso superior ou um vocabulário para lá de impressionante não ditam os profissionais e as pessoas estão para lá da formação académica! Apesar de não ver do início ao fim quando a Fanny aparece, é impossível não prestar atenção", refere a mensagem.

Concordando com tais palavras, Cristina sublinhou: "Os rótulos não combinam com liberdade. Nem com evolução".

Note-se que no mais recente programa do 'Somos Portugal', Fanny deu nas vistas ao encarar um desafio e tanto... ainda mais na televisão e em direto. Ora veja:

