Uma das notícias comentadas na crónica social do programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, 30 de junho, foram as duras críticas de que Nelly Furtado foi alvo no X, antigo Twitter, devido à sua forma física.

"Sabemos que se vai continuar a falar dos corpos das pessoas - mais das mulheres do que dos homens - durante muito tempo", lamentou Cristina Ferreira sem conseguir disfarçar a sua indignação.

"Se alguém tivesse a perceção de que quando se fala são facas apontadas muitas vezes à pessoa que podem estar mal emocionalmente, pode não estar a conseguir emagrecer por algum motivo… Isto só complica o processo todo", reflete.

Entretanto dá o seu próprio exemplo: "Já passei por fases muito complicadas em que à conta do stress o meu corpo inchou muito. Os meus braços inchavam muito, quase não comia e parecia que estava grávida. Ainda tenho períodos assim e é preciso disfarçar um pouco com a roupa".

"Se as pessoas estiverem o tempo todo a dizer 'está gorda, está inchada, ai será que está grávida', isso complica ainda mais a cabeça das pessoas", completa.

