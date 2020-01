Realizou-se na madrugada desta segunda-feira (horário em Portugal) a 77ª cerimónia dos Globos de Ouro, com a apresentação de Ricky Gervais. Como é habitual neste género de ocasiões foram muitas as estrelas de Hollywood, e não só, que posaram na passadeira vermelha de forma a exibirem os seus visuais.

Hoje, durante o seu programa na SIC, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos tiveram a oportunidade de analisar alguns dos looks, sendo que um dos que acabou por chamar mais a atenção foi o de Salma Hayek, por causa do seu decote expressivo.

"Ela quis tanto levar o vestido que esqueceu-se que o tamanho não era o dela. Ela tem as mamas no queixo. As maminhas dela já são jeitosas, para que é que ela agarra as mamas desta maneira ao ponto de ficarem cá em cima?", questionou Cristina.

Concorda com a opinião da apresentadora?

Veja o referido vestido na galeria!

