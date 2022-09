Cristina Ferreira revelou esta segunda-feira novas imagens da renovada casa do 'Big Brother'.

A faltarem seis dias para a estreia da nova edição do reality show, a apresentadora do formato mostrou-se no famoso confessionário e prometeu: "Vem aí uma BIG surpresa".

