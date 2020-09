No dia em que Cristina Ferreira volta a aparecer na antena da TVI, Manuel Luís Goucha quis desejar a melhor sorte à amiga. O apresentador enviou a Cristina uma mensagem especial, que esta não resistiu a partilhar com os seus seguidores do Instagram

"Há precisamente 16 anos começámos um caminho comum. Digo 16 anos porque em momento algum me separei de ti. O teu futuro começa hoje e eu farei parte dele, sempre, mesmo no dia em que a televisão não será para mim mais do que uma embriagante e vitoriosa memória. Porque a lealdade está acima de tudo. Vai-te a eles. Um beijo do teu Goucha", escreveu o apresentador de 'Você Na TV'.

Emocionada com as carinhosas palavras do amigo, Cristina respondeu a esta mensagem lembrando o dia em que os dois passaram a ser uma dupla na TV: o dia 13 de setembro, curiosamente, o mesmo dia em que a apresentadora volta à antena da TVI.

"Há 16 anos a vida juntou-me ao homem que de pequena via e admirava. Amei-te cada dia mais. Foram muitos anos das memórias mais leves e felizes que a televisão me deu. Não é por acaso que este regresso se dá exatamente no mesmo dia em que começamos. A miúda cresceu, ninguém imaginava que hoje isto estivesse a acontecer. Mas tu sempre acreditaste nas minhas intuições. Tu és o melhor do meu caminho. E nada do que virá vai alterar isso. O nosso amor está escrito", declarou.

