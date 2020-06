Esta quinta-feira, dia 4, o filho de Cristina Ferreira, Tiago, completa 12 anos de vida, data sobre a qual a apresentadora falou no seu programa de hoje. "Hoje de manhã tive de o acordar para sair de casa, para lhe dar os parabéns. Ele ainda queria que fosse à meia noite de ontem, mas depois eu disse assim: 'Tiago, não vamos aguentar, vamos estar os dois a dormir, e estávamos'", revelou.

"O Tiago nasceu às 13h54, do dia 4 de junho de 2008, por isso, o rapaz já leva 12 anos. Lembro-me como se fosse hoje", notou, nostálgica.

Falando da educação que pretende dar a Tiago, fruto do anterior relacionamento com António Casinhas, Cristina acabou por falar da sua experiência, sublinhando que a partir dos 18 anos o filho terá a liberdade de decidir sobre a sua vida.

"Normalmente repetimos aquilo que os nosso pais fazem connosco e o meu pai e a minha mãe foram muito inteligentes na forma como me deram liberdade. O meu pai sempre me dizia: 'Aos 18 fazes como tu quiseres com a tua vida'. Com o meu pai aconteceu de verdade. A partir dos 18 anos nem pedia autorização para o que quer que seja, nunca mais se meteu na minha vida, nem nas minhas escolhas", completou.

Leia Também: Filho de Cristina Ferreira completa 12 anos! A alegria da apresentadora