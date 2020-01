Esta quinta-feira, Cristina Ferreira voltou aos diretos com a apresentação d'O Programa da Cristina' e o seu regresso ficou marcado pelo look escolhido.

Apesar de discreto, não deixou de dar nas vistas pelos sapatos com que a apresentadora combinou um look básico composto por umas calças de ganga, blusa branca e blazer preto.

As estrelas do visual brilhavam nos pés de Cristina Ferreira: Umas sandálias pretas, abertas na frente, com uma meia em lantejoulas que chegavam acima dos tornezelos.

Ao partilhar o 'outfit' nas redes sociais, os fãs mostraram-se rendidos às peças. Veja abaixo.

Leia Também: Esta foi 'a' foto de 2019: Cristina Ferreira em lingerie sem Photoshop