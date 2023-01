Eis que Cristina Ferreira regressou a um dos seus destinos de eleição: o Brasil. Na sua página de Instagram, a apresentadora já partilhou as primeiras imagens em 'terras de Vera Cruz', aproveitando para contar alguns dos momentos que a marcaram durante a viagem.

"O melhor da vida são as pessoas", afirma.

"No avião vim com a hospedeira com melhor energia de sempre. Pediu-me uma foto, disse que nunca o tinha feito em 31 anos de trabalho. A seguir veio o Lucas, 20 anos, nunca saiu do Brasil, gostava de ser engenheiro mecânico, talvez em Portugal, ou na América. A Patrícia e o Cris receberam-nos em “casa”. Começaram de novo há 2 anos. Há música no ar. E uma certeza absoluta: a única coisa a que tens de ser fiel é a ti própria", completa.

