Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estiveram hoje, 13 de dezembro, à conversa com a avó Carmo Reis e com a sua neta do coração, uma jovem de nome Raquel.

Enquanto partilhava uma receita de tarte de maçã, a convidada contou um pouco da sua história de vida.

Esta revelou que teve a oportunidade de cuidar da avó de sangue da neta e que assistiu ao momento em que esta morreu de repente e, segundo a própria, em "paz".

"A avó faleceu nos meus braços, praticamente", descreveu.

"Era assim que eu queria morrer", notou Cristina Ferreira.

"Foi a morte mais linda que eu vi. Aquela foi bonita. Foi em paz", assegurou a convidada.

Veja o momento.

