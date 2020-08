Cristina Ferreira tem estado no centro da polémica desde que se mudou para a TVI. A mudança aconteceu há apenas um mês, mas a verdade é que já se sente na estação de Queluz de Baixo 'o efeito Cristina'.

Às várias alterações já anunciadas no canal, das quais fazem parte o regresso de Teresa Guilherme ao 'Big Brother', juntam-se rumores de que a apresentadora estará a ponderar afastar Cláudio Ramos dos reality shows e também do daytime - programas da manhã e da tarde.

No seguimento do boato, uma seguidora resolveu confrontar a apresentadora com a sua opinião.

"Cristina, tenho acompanhado o seu trabalho reconhecendo o seu profissionalismo, empatia e várias vezes desmistifiquei os preconceitos que alguns tinham contra si. Como tal sinto o direito de criticar a sua decisão no afastamento do Cláudio. Não é bonito. Faça uma estatística e verá que isso é um tiro no pé. Que pena", crítica a internauta, que acabou por merecer resposta por parte da apresentadora.

"E esperar para ver?", reagiu a 'rainha' das manhãs.

