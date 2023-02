Idevor Mendonça foi, durante a tarde de ontem, oficializado na TVI, isto depois de o Fama ao Minuto ter dado como certa esta contratação.

Uma das reações a destacar é a de Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento do canal, que tanto nas stories do Instagram como na caixa de comentários do anúncio escreveu "bem-vindo".

Vale notar que o repórter chega a Queluz de Baixo depois de Santiago Lagoá ter sido afastado da estação.



© Instagram/TVI



© Instagram/Cristina Ferreira

