Cristina Ferreira iniciou o programa desta sexta-feira com um momento único, a pintar o cabelo de Rúben Vieira, marido de Rita Ferro Rodrigues.

Foi o assistente de produção que escolheu a cor que iria pintar, escura, igual à sua cor de cabelo.

No entanto, nem todos aprovaram o momento, uma vez que houve quem destaca-se o facto de Cristina não ter mantido a distância de Rúben por causa do contágio do novo coronavírus, como tem vindo a alertar durante os diretos.

“Cristina a distância do Ben?”, comentou uma seguidora. “É uma pena que neste momento a Cristina não pense numa classe que está de rastos e poucas ou nenhumas ajudas tem. Ensinar a colorir cabelos em casa? Nós não podemos trabalhar pois não podemos manter a distância de segurança e na TV já podem? As vossas cabeleireiras do programa conseguem? Infelizmente é o país que temos e vocês não nos ajudam nada”, escreveu outra internauta numa publicação de Cristina no Instagram.

