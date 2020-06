Terminou mais uma semana de emissões d'O Programa da Cristina' e Cristina Ferreira decidiu entrar no fim de semana com um passeio por Lisboa.

A estrela da SIC desfrutou das ruas do centro histórico da capital e chegou mesmo a registar uma fotografia na zona da Baixa, que fez questão de partilhar nas suas redes sociais.

"Vim à cidade", escreveu na legenda.

O visual escolhido para a ocasião foi o mesmo com que brilhou durante o programa: o vestido midi preto que combinou com uns chilenos da sua marca, Cristina Collection.

