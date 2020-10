Afinal, o que Cristina Ferreira tem preparado para os telespectadores? É esta a pergunta que se impõe depois da apresentadora ter dito que irá ser feita uma grande revelação no programa de hoje do 'Dia de Cristina'.

Nas stories da sua conta de Instagram, a comunicadora foi 'levantando a 'ponta do véu', sem no entanto revelar grandes pormenores.

"Nos últimos dias tenho visto algumas lágrimas. E todas de profunda alegria. O tempo. Tudo a seu tempo", afirmou.

Posteriormente, acrescentou: "Estou no silêncio a estudar os textos para amanhã. Vejo orgulhosamente as reportagens do programa. Só ouço os pingos de chuva. Há momentos que são poesia".

Espera-se, portanto, um programa cheio de emoções!

