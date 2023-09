Cristina Ferreira gravou um vídeo na manhã desta terça-feira, 19 de setembro, com a intenção de mostrar o look do dia. No entanto, a filmagem destacou outro detalhe.

A apresentadora desejou um "bom dia" aos seguidores mas a voz grave de quem havia acordado há pouco tempo ficou em evidência.

"Bom dia. Só para dizer que adoro a minha voz sexy", escreveu Cristina na legenda da partilha.

Veja na galeria o vídeo em causa.

Leia Também: "Não a favorece". Maquilhadora de Cristina Ferreira responde a crítica