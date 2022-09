A momentos de começar o casamento de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida, que vai ser transmitido na TVI, Cristina Ferreira recorreu à sua página de Instagram para deixar uma mensagem.

"Hoje é dia de casamento. Na vida real e na 'Festa é Festa'. O Bruno e a Liliana celebram o amor em direto, exatamente como começou, num programa de televisão. E só o amor importa. Não estejam tão certos que o sabem definir ou que sabem exatamente o que é. Os caminhos do coração são um mistério que nunca iremos descobrir. Nem na novela", escreveu.

Após a partilha, foram muitas as reações na caixa de comentários, entre elas de Inês Simões. "Se quando o Bruno entrou no 'BB' em janeiro me dissessem que sete meses depois estaria a casar com a Liliana eu não acreditaria. O amor não pára nunca de nos surpreender", disse.

