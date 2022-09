Esta sexta-feira, durante o 'Dois às 10', Zé Lopes esteve em direto do quarto de hotel onde dormiu o ex-presidente do Sporting, no Algarve.

"Sinto aquele nervosismo de adolescente. Acho que nunca experienciei isto. Mas como dormi bem, calmo... Tive aqui as minhas filhas Leonor e Diana e a minha sobrinha, o que foi engraçado porque elas ocuparam a cama toda. Mas como consegui dormir cedo, que foi às 7h da manhã, sendo que agora são cerca de 10h, são três horas, está bom, está uma média boa", disse, sem deixar de lado a ironia.

Bruno de Carvalho contou que esteve "quase três horas", durante a madrugada, a falar com a mãe ao telefone porque sentiu essa vontade. "É engraçado que a minha mãe tem ido dormir cedo e hoje também não conseguiu. Estivemos a falar da 1h às 4h. E com o meu pai também. Não sei, deu-me para me relembrar estes 50 anos da minha vida, lembrei-me muito do 'Big Brother'...", relatou, referindo ainda que também esteve em chamada com a noiva.

"A tradição manda que não se esteja com a noiva, coisa que nos custou muito porque já não estamos habituados", disse. "Acho que há muito tempo que não sorria tanto e não estava tão feliz a lembrar-me da minha vida, do programa e tudo aquilo que aconteceu", acrescentou.

Esta sexta-feira, 2 de setembro, faz precisamente um ano que conheceu Liliana Almeida ao entrar no 'Big Brother'.

