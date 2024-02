Há 15 anos, Cristina Ferreira foi mãe pela primeira vez com o nascimento do filho, Tiago, fruto do anterior relacionamento com António Casinhas.

A apresentadora lembrou a gestação durante uma conversa no 'Dois às 10' que teve com a artista Paula Carapeta, que foi mãe há pouco tempo.

"Engordei 23 quilos na gravidez", afirmou a apresentadora.

"Dava-me tanto prazer comer que queria lá saber. O Goucha engordou quatro comigo", disse ainda.

Importa recordar que, atualmente, Cristina namora com o tenista João Monteiro.

Leia Também: A história da fonte que trouxe o amor a Cristina Ferreira: "Ela tinha fé"