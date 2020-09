A pergunta que não se queria calar já tem resposta. Foi revelado o dia em que Cristina Ferreira irá regressar à televisão, desta vez para uma grande entrevista.

A apresentadora usou as redes sociais para partilhar uma promoção que está a ser feita pela estação. A conversa irá acontecer no domingo, dia 13 (número com grande simbolismo para a nova diretora de ficção e entretenimento do canal), no Jornal das 8.

Ou seja, espera-se que venham a ser feitas revelações de forma a que a curiosidade dos telespetadores seja saciada.

Veja o vídeo:

