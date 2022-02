Lembra-se do fato preto com apontamentos brilhantes usado por Cristina Ferreira numa das últimas galas do 'Big Brother Famosos'? Além de marcar pelo penteado, um rabo de cavalo com franja, o visual da apresentadora destacou-se também por conter uma peça invulgar: uma joia de corpo presente no decote.

Depois das muitas perguntas dos fãs, que queriam saber onde encontrar algo semelhante, Cristina Ferreira anunciou o lançamento desta peça na sua coleção.

"A joia de corpo que parou Portugal" está disponível em duas versões, a Lírio Dourado, que foi usada por Cristina na gala, e a Dália.

As joias têm assinatura de Cristina Pais e encontram-se disponíveis para venda no site da Cristina Collection pelo valor de 129 euros.

