A acusação que visa José Castelo Branco por violência doméstica contra a esposa, Betty Grafstein, tem sido tema de destaque no 'Dois às 10' dos últimos dias, o que tem feito com que a apresentadora, Cristina Ferreira, receba diversas mensagens de vítimas deste crime.

Na sua grande parte, as pessoas queixam-se do facto de no caso de José e Betty a justiça ter atuado com grande celeridade, enquanto nos seus próprios casos houve até quem acabasse por nunca ter sido ouvido pelas autoridades.

"Deixem-me ler uma mensagem de uma senhora que está a acompanhar a emissão e que nos diz: 'eu estou desde ontem indignada com esta detenção tão rápida do José Castelo Branco. Há cerca de sete anos fiz queixa de violência doméstica contra o meu companheiro da altura. Passados alguns e bons meses, o castigo dele foi ter tratamento e apoio psicológico, que com o Covid acabou por não concluir'", começou por citar Cristina.

"'Há cerca de dois anos, voltei a fazer queixa dele, porque quando entregou a nossa filha menor me ameaçou que me matava, tendo até entregue gravações à PSP com essas ameaças. Recentemente, recebi uma carta do Ministério Público a dizer que o processo ia ser arquivado. Pergunto: qual é a diferença entre o meu caso e os milhões de casos, que muitos acabam mal, e o caso da Betty e do Castelo Branco?'", disse ainda a seguidora de Cristina.

A apresentadora leu toda a mensagem num tom de indignação e os comentadores não conseguiram dar resposta, mostrando-se compreensivos com o que ouviram.

