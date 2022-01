Cristina Ferreira resolveu esta quinta-feira, dia 28, fazer uma visita aos bastidores do programa 'Goucha' e assim matar saudades de um dos grandes amores que a televisão lhe trouxe.

"Fui ver o [Manuel Luís] Goucha. Nada muda. Meu amor", pode ler-se na legenda das várias fotografias captadas pela diretora de ficção e entretenimento da TVI durante o tempo em que esteve no estúdio do programa das tardes do canal.

Espreite as imagens na galeria.

