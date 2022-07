Cristina Ferreira usou a sua conta de Instagram para fazer uma homenagem a dois profissionais que, todos os anos, a recebem no Algarve, para onde a comunicadora vai passar férias.

"Estive este fim de semana no Algarve (para alguns foi 'mas esta gaja está sempre de férias', e é preciso ler com o tom adequado sff), no nosso país, com o meu filho, usando o pouco tempo livre que tenho para ser pessoa", começa por revelar.

"Se me conhecem sabem que me é indiferente o que se diz e escreve sobre o que faço, o que pago, quanto pago, quem vai ou quem fica. Mas quis muito escrever isto só para saberem que hoje quis deixar aqui registado o nome de 2 pessoas. Raul e Alex", nota.

"Trabalham no Algarve e já os conheço há mais de 10 anos. E volto todos os anos muito por eles. Abraçam-me quando chego, olham-me e cuidam de mim e dos meus sem 'merd**'. Recebem a Cristina, que por acaso trabalha na televisão. É-lhes indiferente. Tratam assim todos. Comprovo-o há 10 anos. Merecem o meu aplauso enquanto profissionais", sublinha.

"Há pessoas insubstituíveis. Há mesmo. São as pessoas que nos fazem falta. E sem as quais já não era igual. O Raul e o Alex talvez não soubessem que eram meus insubstituíveis. E só os vejo uma vez por ano. Obrigada", completa.

