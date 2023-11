Durante o programa 'Dois às 10' desta segunda-feira, 27 de novembro, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos falaram sobre relações familiares. O apresentador, tendo sete irmãos, confessou que não se dá bem com todos eles.

"Não dou e acho mesmo que as pessoas não têm de se dar bem com os irmãos porque são irmãos. Temos que nos respeitar uns aos outros e nos dar bem com os nossos pais", defendeu.

"Somos muitos a respirar na mesma casa e precisamos todos de espaço. Eu não me dou bem com todos os meus irmãos", disse uma vez mais, surpreendendo Cristina com a revelação.

Esta, por seu turno, garantiu: "Tenho primos como se fossem irmãos e nunca me chateei com eles".

"Ainda este fim de semana tive lá 70 primos na minha casa. Porque fazemos um almoço todos os fins de semana, que é um almoço dos primos. Somos uma família que nos estamos sempre a encontrar, mas gostamos de marcar posição. Em novembro temos o almoço dos primos", explicou ainda.

