Com mais de um milhão e meio de seguidores na sua conta de Instagram, Cristina Ferreira é uma das celebridades portuguesas com mais influência nesta plataforma social. No entanto, recentemente, surgiram notícias em diversos meios de comunicação social a darem conta de que a apresentadora estava a perder relevância nas redes sociais.

Como prova apresentaram os resultados de um estudo, elaborado pela plataforma digital de marketing Brinfer, o qual concluiu que a comunicadora era a 64.ª figura mais influente de 2021, representando, desta forma, uma queda abrupta, uma vez que no ano passado surgia na 4.ª posição.

Não ficando indiferente a tais conclusões, na sua conta de Instagram Cristina Ferreira fez um esclarecimento através do seguinte comunicado:

"Os estudos que estão na base das notícias em causa têm finalidades e objetivos diferentes na sua análise. Em novembro de 2020, o estudo elaborado pela plataforma Brinfer analisa a média de interações diárias nas redes sociais da apresentadora Cristina Ferreira. Por outro lado, a análise feita este ano, em maio de 2021, refere-se à média de interações por publicação nas redes sociais da mesma. Tendo estes estudos objetivos completamente diferentes é erróneo elaborar comparações entre eles, e dai obter conclusões falsas para a elaboração de um ranking. Sem fundamento real é também incorreto que, ditos especialistas em marketing digital, entendam comentar estes resultados e emitir opiniões sobre os mesmos.

Sendo a apresentadora Cristina Ferreira, a personalidade dos estudos em causa, a que mais publicações faz diariamente, a média comparativa com outras personalidades é obrigatoriamente diferente. A apresentadora tem uma média de 95 publicações mensais e, no mês de maio de 2021 (més em análise do estudo de 2021), fez 107 publicações.

A média geral de publicações dos influenciadores com número de seguidores semelhantes aos seus é de cerca de 14 por mês. Neste sentido, as publicações mensais da Cristina Ferreira representam um número quase 10 vezes superior, pelo que elaborar esta comparação não é adequado.

Analisando os últimos 20 dias, e o período homólogo do ano 2020, Cristina Ferreira mantém uma taxa mensal de crescimento no Instagram de 0.5%, a média de 3 milhões de likes mensais mantém-se, assim como a taxa de engagement.

A agência LUVIN' disponibiliza-se e coloca-se à inteira disposição dos OCS para análises futuras, ou qualquer esclarecimento relativamente ao universo digital da apresentadora Cristina Ferreira, de forma a que se possa evitar informações incorretas e o jornalismo seja feito de forma clara e objetiva".

