Cristina Ferreira gravou esta terça-feira, dia 19, o programa 'Cristina ComVida' que irá para o ar amanhã, quarta-feira, e ficou absolutamente rendida a um dos convidados que irá abrilhantar o formato com a sua história.

"Não quero acabar o dia sem falar deste senhor. Guilherme Piló", começa por escrever a apresentadora numa publicação onde confessa ter ficado lavada em lágrimas durante a entrevista.

"Diz ter nascido embrulhado no mar. Pescador de bacalhau em alto mar, deixou-me rouca do que engoli e chorei a ouvi-lo. Há pessoas que são poesia sem o saberem. Se puderem ouçam-no esta quinta feira no 'Cristina ComVida'. Nenhum mar de palavras o conseguirá descrever", declara.

O programa 'Cristina ComVida', recorde-se, vai para o ar diariamente, de segunda a sexta-feira, entre as 18h00 e as 19h00.

