Cristina Ferreira usou a sua conta no Instagram para mostrar as primeiras fotografias de uma viagem que faz todos os anos com as mesmas pessoas.

A apresentadora está com o filho, Tiago, em Salzburgo, na "viagem das avós", uma viagem que Cristina, o filho e as duas avós fazem anualmente há mais de dez anos, cujo destino vai mudando.

"Viagem das avós. A tradição a cumprir-se neste Natal. Desde que o meu filho tem dois anos que fazemos esta viagem. Eu, ele e as duas avós", escreveu a apresentadora.

"Começou por andar ao colo e agora está maior que elas. É sempre a viagem mais bonita do ano. Porque nada apagará estas memórias que vivem em conjunto. Às vezes fico só a observar. A conversa das duas, o espanto, as brincadeiras com o neto, o amor que os une. Devo às duas a ajuda que me deram nestes 15 anos. Estamos em Salzburgo", concluiu.

