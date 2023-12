Cristina Ferreira partilhou com os seguidores uma mensagem carinhosa que recebeu durante uma viagem de avião. O facto mais curioso é, no entanto, a autoria do bilhete.

A apresentadora publicou uma fotografia na qual é possível ver um pequeno papel com um texto, que Cristina confessou ter sido escrito por uma das hospedeiras de bordo.

"Olá, Cristina. Não a quero incomodar, mas não posso deixar passar a oportunidade de dizer que a admiro muito", pode ler-se, em primeiro lugar, na nota em causa.

"Não só como excelente profissional, mas sobretudo pela mulher empreendedora e exemplo de liderança que é", completou a hospedeira, para encanto da comunicadora. Ora veja:



© Instagram/Cristina Ferreira