Cristina Ferreira tem contado com a presença de João Baião no programa que ocupa as manhãs da SIC, onde o também apresentador dá vida a uma personagem, a empregada Odete. Participação que foi hoje destacada por Cristina.

A dada altura, n'O Programa da Cristina', esta quinta-feira, 21 de maio, a apresentadora dirigiu-se para junto de Baião, a quem fez questão de tecer rasgados elogios.

"É de uma humildade tremenda aquilo que tu tens feito nos últimos tempos aqui na minha casa. Tu levas muitos anos disto e entras aqui só para um boneco, só para dizer umas coisas", começou por destacar Cristina.

Perante as palavras, João Baião não tardou a afirmar que é "com todo o gosto" que tem marcado presença no seu programa.

"Eu sei que é com todo o gosto, mas é de uma generosidade rara", acrescentou de seguida a apresentadora. "És mesmo dos muito bons e espero que este país continue sempre a aplaudir-te da maneira que tu mereces. És mesmo, mesmo das melhores pessoas que eu já conheci. E eu para sempre irei ter estas mãos dadas contigo", rematou.

Um momento que foi depois partilhado nas redes sociais.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristina Ferreira (@dailycristina) a 21 de Mai, 2020 às 6:17 PDT

