Cristina Ferreira vive uma fase muito feliz a nível pessoal. A apresentadora, de 46 anos, confirmou esta semana - através de uma romântica partilha na sua conta de Instagram - o namoro com o tenista João Monteiro, irmão de Francisco Monteiro (concorrente do 'Big Brother - Desafio Final').

Atualmente, o casalinho encontra-se de férias num destino paradisíaco, local onde a comunicadora tem aproveitado igualmente para usar uns modelitos de praia, que têm encantado os admiradores.

Na presente rubrica, 'Look da Semana', aproveitamos para recordá-los.

Primeiro visual - Cristina Ferreira mostra-se pela primeira vez no destino de sonho com um vestido longo e solto, preto, ideal para a praia.

© Instagram_dailycristina

Segundo visual - A anfitriã dá nas vistas com um sensual conjunto branco da marca Kaoâ, neste caso, uma combinação de top e saia, ambos com pormenores em metal.

© Instagram_dailycristina

Terceiro visual - Cristina brilha com um conjunto do Atelier Fusion.



© Instagram - Cristina Ferreira

Assim que a relação foi assumida, Cristina e João foram apoiados por várias figuras públicas, com muitas já a torcer pelo noivado dos 'pombinhos'. Também esta sexta-feira, 26 de janeiro, Manuel Luís Goucha não resistiu em comentar o assunto do momento no mundo dos famosos durante uma conversa com Bruno Cabrerizo.

