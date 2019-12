Realizou-se esta quarta-feira o jantar de Natal da Medicare. Sendo um dos rostos representantes da marca de planos de saúde em Portugal, Cristina Ferreira marcou presença no evento e fez-se chegar na companhia de David Legrant, CEO da empresa.

Nas redes sociais a apresentadora da SIC publicou uma fotografia do momento da chegada e no qual a dupla surge de braço dado.

"A caminho do jantar de natal Medicare. O David Legrant, que me acompanha, é o patrão. E é um homem extraordinário, muito dedicado aos seus. Estamos a falar de quase quatrocentas pessoas muito dedicadas que me abraçaram desde o primeiro minuto", são as palavras que acompanham a imagem.

Leia Também: Eis o preço destes extravagantes brincos de Cristina Ferreira