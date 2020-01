O palco d'O Programa da Cristina' é diariamente uma inspiração também no que toca aos looks escolhidos pela apresentadora. Cristina Ferreira já deu provas da sua versatilidade em diversas ocasiões e esta quinta-feira mostrou uma vez mais que consegue brilhar em qualquer estilo.

A estrela da SIC apresentou-se com um visual mais descontraído do que os que habitualmente usa - composto por uma malha de manga curta, jeans e ténis - e o feedback não podia ter sido mais positivo.

Na caixa de comentários inúmeros elogios deram o selo de qualidade dos fãs. Confira na galeria e diga-nos se aprova.

