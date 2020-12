Muitas são as empresas que se estão a ver seriamente afetadas pela crise económica causada pela pandemia da Covid-19, e Cristina Ferreira apelou para que, este Natal, as escolhas dos portugueses sejam feitas a pensar no comércio e produção nacional.

Enquanto embaixadora do programa 'Portugual Sou Eu', a estrela da TVI frisou numa mensagem publicada no seu Instagram que "escolher Portugal é sempre importante".

"Numa altura especial como a que estamos a viver temos de continuar a apoiar a oferta nacional. Como embaixadora do Programa Portugal Sou Eu, neste Natal, venho pedir para escolhermos produtos portugueses, e desta forma estamos todos a ajudar. Ser português é o que nos une. Vamos a isto?", sublinhou ainda.

