O próximo fim de semana vai ser em 'grande' no que diz respeito ao 'Big Brother Famosos', da TVI.

Cristina Ferreira anunciou, este domingo, 3 de abril, que um dos nomeados desta semana vai ser expulso no próximo sábado, dia 9, pois haverá uma gala extra com festa.

"Já percebeu que tem fim de semana duplo com o 'BB'. No próximo sábado vamos expulsar um destes concorrentes e vamos ter a maior festa de sempre com o nosso Bruno [de Carvalho] e com a Liliana Almeida", disse a apresentadora.

"São eles que vão entrar na casa e provocar essa mesa festa, que faz também em estúdio com o Jorge Guerreiro", acrescentou.

"Sendo que nesse mesmo dia [sábado] eles vão poder nomear outra vez para uma pessoa ser expulsa logo no domingo [no dia a seguir]. Será um fim de semana intenso", completou.

