Foi para o ar esta quinta-feira, dia 21, a emissão do programa 'Cristina ComVida' que deixou Cristina Ferreira "rouca" do tanto que chorou ao ouvir o pescador Guilherme Piló.

"É hoje. Daqui a pouco. Uma lição de vida. O mar foi escola para Guilherme Piló. Mas foi também colo, desassossego, vida, memória e morte. Um testemunho imperdível", escreveu a apresentadora minutos antes de o programa, gravado no início da semana, ter ido para o ar.

Já durante a emissão, os espetadores tiveram oportunidade de ver Cristina emocionar-se com a história e as 'lições' do pescador.

"Quando sentir que a minha vida vai acabar, a única imagem que levo é o mar", afirmou Guilherme Piló.

"Eu gosto muito do mar, é lá que me encontro muitas vezes, e não o olharei a partir de hoje da mesma forma. [...] O senhor foi das pessoas mais extraordinárias que eu conheci na vida", declarou a diretora de ficção e entretenimento da TVI enquanto limpava as lágrimas.

Leia Também: Cristina Ferreira em lágrimas: "Deixou-me rouca do que chorei a ouvi-lo"