Cristina Ferreira aproveitou a feriado de Sexta-feira Santa para rumar ao Algarve numas miniférias da Páscoa.

Através da rede social Instagram, a comunicadora mostrou esta quinta-feira, 6 de abril, a chegada ao sul do país e o incrível hotel que a vai receber por estes dias.

Cristina está instalada no Octant Vila Monte, membro do grupo Design Hotels. O local, "que providencia um retiro com um jardim e duas piscinas exteriores", fica em Moncarapacho - a 10 km de Olhão.

Nesta época do ano, quem ainda quiser marcar um quarto neste espaço encontra valores entre os 495 euros por noite (para duas pessoas) e os 847 (para três pessoas).

Noutras épocas, com menos procura, um quarto neste hotel, dependendo sempre das acomodações escolhidas, pode tornar-se ligeiramente mais económico e custar 257 euros por noite.

Eis o quarto onde ficou Cristina Ferreira:



© Reprodução Instagram/ Cristina Ferreira

