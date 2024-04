Esta segunda-feira, 22 de abril, foi marcada por mais uma desistência no 'Big Brother'. Sérgio foi obrigado a desistir do reality show devido a motivos profissionais, sobre os quais não deu grandes pormenores.

A desistência foi tema de conversa entre Cláudio Ramos, que apresenta o reality show, e Cristina Ferreira, no programa 'Dois às 10'.

"Deu-me tanta pena, juro-te", lamentou Cláudio.

Entretanto, Cristina acrescentou: "Dá-me mais pena ainda quando entidades patronais não percebem que cortar as pernas a pessoas que têm sonhos faz com que elas não voltem ao trabalho da mesma forma. Não estava a fazer nada de mal, estava até a dignificar o trabalho que estava a fazer, portanto custa-me muito que determinadas pessoas não percebam que cada vez mais temos de dar espaço e liberdade para que as pessoas possam fazer da sua vida o que bem entenderem".

"Ele estava a fazer tão bem e de repente cortam-lhe as pernas, não acho isso justo", completou Cláudio, por fim.