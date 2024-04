Foi numa conversa com jornalistas estrangeiros que Marcelo Rebelo de Sousa terá falado abertamente sobre o facto da relação com o filho, Nuno Rebelo de Sousa, ter ficado fragilizada depois do polémico caso das gémeas luso-brasileiras que receberam um tratamento milionário no Hospital de Santa Maria.

O presidente terá assumido que está de relações cortadas com o filho e que a situação é "imperdoável", como lhe demos conta aqui.

Na rubrica 'Conversas de Café', do 'Dois Às 10', foram comentadas estas declarações de Marcelo, com Cristina a dizer: "Talvez publicamente o Marcelo tivesse de fazer isto e dizer que cortou relações com o filho. É como nós, quando um filho faz uma asneira, é preciso dar um raspanete. De alguma forma, este é o raspanete".

Cláudio, por outro lado, acredita que as declarações foram apenas para marcar uma posição perante a população. "Acho que Marcelo Rebelo de Sousa diz isto publicamente para sossegar os nossos corações e as pessoas que gostam dele. Na intimidade, acho sinceramente que não vai cortar relações com o filho".

