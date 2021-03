Cristina Caras Lindas fez um comentário crítico a um dos programas de Júlia Pinheiro. Tal aconteceu na página de Facebook do formato no qual é apresentada a seguinte história: "Marta Romão sempre teve uma vida dura. A infância ficou marcada por uma tentativa de violação e na idade adulta, passado 6 meses do nascimento da filha descobriu que o companheiro tinha uma vida dupla e mantinha outra família".

Não ficando indiferente ao mesmo, a antiga apresentadora referiu:

"Estive a ver o programa. Já enviei mensagem para a Marta Romão, e estivemos a falar. Irei ajudar de todas as formas", começa por dizer.

"Deveria neste formato de programa, que explora a história de alguém, ser ajudada pelo canal. Foi sempre isso que eu fiz nos meus programas e com o meu próprio orçamento", defende.

"Que sentido faz irem contar as suas terríveis histórias de vida sem ajuda alguma. Que maravilhoso seria no final da história contada como por milagre surgir a ajuda/ solução. Boa sorte é o que desejo", termina.

Leia Também: Júlia Pinheiro volta a apostar em vestido e é elogiada. "Sempre bem"