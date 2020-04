Na tarde desta quinta-feira, dia 16, foi publicado nas redes sociais d'O Programa da Cristina' uma reportagem que retrata a realidade dos cemitérios em plena pandemia da Covid-19, realçando o facto dos funerais apenas se poderem realizar com 10 pessoas. A mesma reportagem tinha sido uma dos destaques do programa da manhã nesse mesmo dia.

As imagens suscitaram uma onda de revolta com muitos internautas a recorrerem à caixa de comentários para expressar a sua aversão ao conteúdo sem poupar a apresentadora a críticas.

"Não é propriamente o tema ideal para um programa que é visto por milhares de idosos, mas enfim. Escolhas", escreveu um internauta.

Por sua vez, uma outra seguidora afirmou que "impediu a mãe, de 90 anos, de ver a SIC". "Não se admite. Tenham juízo. Sejam felizes e tentem fazer os outros felizes. Se conseguirem", realçou ainda.

Outra das reações afirma que a reportagem representa desrespeito pelo público que diariamente acompanha o programa: "Ficou contente por mostrar estas fotos?? Acha que as pessoas andam a sofrer pouco com o que se passa?? Sabe quanta ansiedade eu que estou na casa dos 80 estou a passar?? Será que os seus pais gostaram de ver? Só lhe peço que tenha um pouco mais de consideração pelas pessoas que lhe dão o dinheiro a ganhar".

Houve ainda quem afirmasse que deixou de assistir ao 'Programa da Cristina' devido à escolha dos temas. "Num telejornal tudo bem, agora no seu programa, que as pessoas procuram umas horas de manhã para estarem entretidas e rirem um pouco, isto é demasiado, muito forte. Estamos todos muito sensíveis e isto é forte demais, é cruel. Há dias que deixei de ver o seu programa porque é tudo sobre Covid-19, deviam aproveitar e continuar o conteúdo do programa que tinham", comentou outro internauta.

Vale referir que esta polémica vem juntar-se a uma outra que marcou a semana de Cristina Ferreira. Na quarta-feira, dia 15, a apresentadora foi acusada de plágio pela marca portuguesa Alameda Turquesa.

Leia Também: Polémica: Marca justifica acusações de plágio contra Cristina Ferreira